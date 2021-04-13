На Донбасі бойовики скинули з безпілотника гранати на позиції українських військових: один загинув, двоє поранені

На Донбасі бойовики з безпілотника скинули гранати на позиції українських військових, один боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

«Станом на 7 годину ранку 13 квітня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру біля селища Південне, а в районі села Майорське скинули гранати на позиції українських підрозділів, перетнувши лінію розмежування.

Унаслідок цього один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям. Ще двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, їм оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Напередодні, 12 квітня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» унаслідок прицільного обстрілу позицій один військовослужбовець ЗС України отримав смертельне вогнепальне кульове поранення.