Бойовики за добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час обстрілу загинув український військовий

Минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, загинув ще один український військовий.
Про це повідомили в штабі Операції обʼєднаних сил.
Як зазначається, російські найманці 9 разів обстріляли позиції українських військових: неподалік села Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, у передмісті селищ Піски та Широкине — зі стрілецької зброї, біля Авдіївки та Кам’янки — із гранатометів різних систем, неподалік селища Майорське — з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а поблизу селища Золоте-3 — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь.
Окрім цього, в районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське бойовики запустили безпілотник «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби проліт БПЛА був вчасно припинений.
Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень.
Ще один боєць отримав кульове поранення, йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — середнього ступеня важкості.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. У Путіна анонсували нову зустріч у «нормандському форматі» та лякають «початком кінця України».
- Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- 36% опитаних українців оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу. У порівнянні з груднем 2018-го їхня кількість зросла майже в півтори раза.