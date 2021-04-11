Бойовики за добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час обстрілу загинув український військовий

Минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, загинув ще один український військовий.

Про це повідомили в штабі Операції обʼєднаних сил.

Як зазначається, російські найманці 9 разів обстріляли позиції українських військових: неподалік села Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, у передмісті селищ Піски та Широкине — зі стрілецької зброї, біля Авдіївки та Кам’янки — із гранатометів різних систем, неподалік селища Майорське — з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а поблизу селища Золоте-3 — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.