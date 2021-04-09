СЦКК: Бойовики укріплюють нові оборонні позиції біля Донецького аеропорту та Широкиного

Україна фіксує побудову бойовиками нових оборонних позицій біля Донецького аеропорту.

Про це повідомляється на сторінці української сторони у Спільному центрі з контролю та координації за припиненням вогню.

«8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту», — повідомили у СЦКК. Того ж дня, передові підрозділи Збройних сил України зафіксували інженерні роботи з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине.

5 квітня безпілотник моніторингової місії ОБСЄ зафіксував озброєння проросійських бойовиків, яке було розміщено з порушенням ліній відведення. 14 танків Т-72 були зафіксовано на полігоні в районі населеного пункту Бойківське, східніше Донецька.

Того ж дня, за межами виділених місць зберігання озброєння, на полігоні поблизу населеного пункту Покровка зафіксовано 18 танків, 6 причіпних гаубиць Д-30А «Жаба» та 3 самохідні гаубиці «Гвоздика».

Крім того, бойовики на полігонах продовжують військові навчання та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Також українська сторона звертає увагу, що бойовики перешкоджають роботі місії ОБСЄ. За допомогою засобів радіоелектронної боротьби вони глушать GPS-сигнал безпілотників місії і перешкоджають їх прольоту.

«Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ЗСУ та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків», — пояснили представники України.