СЦКК: Боевики укрепляют новые оборонительные позиции у Донецкого аэропорта и Широкино

Украина фиксирует построение боевиками новых оборонительных позиций возле Донецкого аэропорта.

Об этом сообщается на странице украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

«8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта», — сообщили в СЦКК. В тот же день, передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали инженерные работы по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи Широкино.

5 апреля беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал вооружение пророссийских боевиков, которое было размещено с нарушением линий отвода. 14 танков Т-72 были зафиксированы на полигоне в районе поселка Бойковское, восточнее Донецка.

В тот же день, вне отведенных мест для хранения вооружения, на полигоне близ населенного пункта Покровка зафиксировано 18 танков, 6 прицепных гаубиц Д-30А «Лягушка» и 3 самоходные гаубицы «Гвоздика».

Кроме того, боевики на полигонах продолжают военные учения и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Также украинская сторона обращает внимание, что боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ. С помощью средств радиоэлектронной борьбы они глушат GPS-сигнал беспилотников миссии и препятствуют их пролету.

«Систематические препятствование работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ, и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков», — пояснили представители Украины.