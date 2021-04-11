Боевики за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время обстрела погиб украинский военный

Как отмечается, российские наемники 9 раз обстреляли позиции украинских военных: возле села Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, в пригороде поселков Пески и Широкино — из стрелкового оружия, возле Авдеевки и Каменки — из гранатометов различных систем, недалеко от поселка Майорское — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а вблизи поселка Золотое-3 — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

За прошлые сутки на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня , погиб еще один украинский военный.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Кроме этого, в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское боевики запустили беспилотник «Орлан—10» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы пролет БПЛА был вовремя приостановлен.

В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один боец получил пулевое ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — средней степени тяжести.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.