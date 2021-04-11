Боевики за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время обстрела погиб украинский военный

За прошлые сутки на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, погиб еще один украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Как отмечается, российские наемники 9 раз обстреляли позиции украинских военных: возле села Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, в пригороде поселков Пески и Широкино — из стрелкового оружия, возле Авдеевки и Каменки — из гранатометов различных систем, недалеко от поселка Майорское — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а вблизи поселка Золотое-3 — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
Кроме этого, в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское боевики запустили беспилотник «Орлан—10» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы пролет БПЛА был вовремя приостановлен.
В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Еще один боец получил пулевое ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — средней степени тяжести.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — наибольшая с 2015 года. У Путина анонсировали новую встречу в «нормандском формате» и пугают «началом конца Украины».
- Ранее украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- 36% опрошенных украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. По сравнению с декабрем 2018-го их количество выросло почти в полтора раза.