На Донбассе боевики сбросили с беспилотника гранаты на позиции украинских военных: один погиб, двое ранены

На Донбассе боевики с беспилотника сбросили гранаты на позиции украинских военных, один боец погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«По состоянию на 7 часов утра 13 апреля российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения враждебным БПЛА», — говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра возле поселка Пивденное, а в районе села Майорское сбросили гранаты на позиции украинских подразделений, пересекая линию разграничения.

В результате один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Еще двое военных из состава Объединенных сил получили ранения, им оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Накануне, 12 апреля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вследствие прицельного обстрела позиций один военнослужащий ВС Украины получил смертельное огнестрельное пулевое ранение.