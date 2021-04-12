На Донбассе из-за обстрела боевиков погиб украинский военный

В районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Север».

«Сегодня, 12 апреля, в районе проведения Операции объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ «Север», в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Об этом инциденте сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.