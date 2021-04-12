На Донбассе из-за обстрела боевиков погиб украинский военный

В районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Север».
«Сегодня, 12 апреля, в районе проведения Операции объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ «Север», в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Об этом инциденте сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.