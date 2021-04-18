Біля Водяного бойовики вбили українського військового, ще одного поранили

Біля Водяного (Донецька область) бойовики обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого один боєць загинув.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у Збройних силах.

Обстріл стався близько 16:00, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок цього загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Також був поранений інший боєць цієї бригади. Його госпіталізували.

Як повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід», на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.