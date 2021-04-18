Возле Водяного боевики убили украинского военного, еще одного ранили

Возле Водяного (Донецкая область) боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец погиб.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в Вооруженных силах.

Обстрел случился около 16:00, боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Также был ранен другой боец этой бригады. Его госпитализировали.

Как сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток», на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.