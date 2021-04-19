Советник главы ОП о стягивании войск к украинским границам: Россия пытается максимально нагнетать нервозность

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил возможные планы России на фоне переброски войск к украинским границам. По мнению Подоляка, Кремль хочет, чтобы Украина признала незаконную оккупацию Донецка и Луганска.
Об этом он заявил в комментарии «РБК-Украина».
Подоляк считает, что своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной. «Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу», — сказал Подоляк.
Советник главы ОП считает, что есть «попытки России с помощью различных форм давления добиться от Украины признания как бы «миром» оккупации на Донбассе». «То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать», — подчеркнул Подоляк.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.