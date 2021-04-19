Советник главы ОП о стягивании войск к украинским границам: Россия пытается максимально нагнетать нервозность

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил возможные планы России на фоне переброски войск к украинским границам. По мнению Подоляка, Кремль хочет, чтобы Украина признала незаконную оккупацию Донецка и Луганска.

Об этом он заявил в комментарии «РБК-Украина».

Подоляк считает, что своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной. «Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу», — сказал Подоляк.