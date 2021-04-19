Радник глави ОП про стягнення військ до українських кордонів: Росія намагається максимально нагнітати нервозність

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив можливі плани Росії на тлі стягування військ до українських кордонів. На думку Подоляка, Кремль хоче, щоб Україна визнала незаконну окупацію Донецька та Луганська.

Про це він заявив у коментарі «РБК-Україна».

Подоляк вважає, що своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу, але суть її політики залишається незмінною. «Але при цьому з кожним днем наростає увага світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь», — сказав Подоляк.