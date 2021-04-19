Євросоюз закликав Росію відвести війська від українських кордонів

Європейський Союз вважає, що ситуація на кордоні Росії та України залишається вкрай небезпечною, і закликає Росію відвести війська від кордону.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у відеозверненні перед переговорами глав МЗС країн ЄС.

«Ми будемо обговорювати ситуацію на українському кордоні, де розгорнуті російські війська для польових навчань. Це дуже небезпечна ситуація, ми закликаємо Росію відвести свої війська від кордону з Україною. Ми запросили главу МЗС України Дмитра Кулебу [підключитися до відеоконференції та] викласти нашим міністрам [бачення Києва] ситуації на кордоні з Росією», — заявив Боррель.