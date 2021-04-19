Обострение на Донбассе: Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран Европейского Союза подготовить новые секторальные санкции против России для противодействия эскалации против Украины.
Об этом он заявил на заседании Совета по иностранным делам ЕС.
Кулеба отметил, что персональных санкций в отношении России недостаточно. «Я предложил пошаговый план, как удержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно», — написал Кулеба в Twitter.
Отметим, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и ЕС призывает Россию отвести войска от границы.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- Тем временем боевики на Донбассе продолжают убивать украинских военных. Из последних эпизодов — 18 апреля возле Водяного (Донецкая область) в результате обстрела боевиков погиб боец 128 горно-штурмовой бригады Давид Шартава.