Обострение на Донбассе: Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран Европейского Союза подготовить новые секторальные санкции против России для противодействия эскалации против Украины.

Об этом он заявил на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

Кулеба отметил, что персональных санкций в отношении России недостаточно. «Я предложил пошаговый план, как удержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно», — написал Кулеба в Twitter.