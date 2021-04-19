Загострення на Донбасі: Кулеба закликав ЄС ввести секторальні санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії для протидії ескалації проти України.

Про це він заявив на засіданні Ради із закордонних справ ЄС.

Кулеба наголосив, що персональних санкцій щодо Росії недостатньо. «Я запропонував покроковий план, як стримати Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо», — написав Кулеба в Twitter.