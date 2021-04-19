Загострення на Донбасі: Кулеба закликав ЄС ввести секторальні санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії для протидії ескалації проти України.
Про це він заявив на засіданні Ради із закордонних справ ЄС.
Кулеба наголосив, що персональних санкцій щодо Росії недостатньо. «Я запропонував покроковий план, як стримати Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо», — написав Кулеба в Twitter.
Зазначимо, що верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що ситуація на кордоні Росії та України залишається вкрай небезпечною, і ЄС закликає Росію відвести війська від кордону.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- Разом з тим бойовики на Донбасі продовжують вбивати українських військових. З останніх епізодів — 18 квітня під Водяним (Донецька область) унаслідок обстрілу бойовиків загинув боєць 128 гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.