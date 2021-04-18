Российская агрессия: Совет министров ЕС собирается на заседание, пригласили главу МИД Украины Кулебу

В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. На заседании будут говорить о ситуации безопасности в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии ЕС и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будут находиться вопросы обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Там сообщили, что Кулеба проинформирует коллег из ЕС об актуальной ситуации безопасности и предложит практические шаги для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.