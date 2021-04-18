Российская агрессия: Совет министров ЕС собирается на заседание, пригласили главу МИД Украины Кулебу

В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. На заседании будут говорить о ситуации безопасности в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.
«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии ЕС и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будут находиться вопросы обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Там сообщили, что Кулеба проинформирует коллег из ЕС об актуальной ситуации безопасности и предложит практические шаги для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.