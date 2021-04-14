Почти 90 тысяч военных и три сценария событий. Главное управление разведки оценило ситуацию на границе с Россией

Вдоль границы Украины наблюдается рост уровня угрозы применения военной силы со стороны России.

Об этом на заседании комитета по национальной безопасности Верховной Рады заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Интерфакс-Украина.

«Цель — сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы», — сказал Буданов.

По оценкам ГУР Минобороны, Россия может реализовать три сценария действий против Украины:

Первый. Это демонстрация силы у госграницы и в оккупированном Крыму через проведение мероприятий военного характера.

Это демонстрация силы у госграницы и в оккупированном Крыму через проведение мероприятий военного характера. Второй. Военная операция Вооруженных сил России с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.

Военная операция Вооруженных сил России с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины. Третий. Возможная провокация подразделений Объединенных сил Украины на военные действия на оккупированной территории Донбасса с последующим обвинением Украины в нарушении имеющихся договоренностей.

Буданов также отметил, что система управления противника функционирует в усиленном режиме, а в марте Вооруженные силы России усилили разведку на объектах в Украине.

«Мы считаем, что эти меры являются элементом оперативной маскировки развертывания войск, истинная цель которого — проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения», — добавил начальник ГУР.

По его словам, на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины развернуты армии ВВС и противовоздушной обороны (ПВО), а также Черноморского флота, а 28 батальонных тактических групп на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях находятся в готовности. Общая численность развернутой группы составляла 89 тысяч человек.

Буданов отметил, что ориентировочно развертывание полного состава сил и средств России вблизи госграницы Украины и на территории Крыма должно завершиться 20 апреля. «Общее количество личного состава с 20 числа должно увеличиться до 110 тысяч человек», — отметил Буданов.