Немецкие СМИ: Россия построила военный госпиталь в полевом палаточном лагере возле границы с Украиной

Российская армия развернула огромный военный лагерь с госпиталем недалеко от украинской границы, в полях к югу от Воронежа.

Об этом сообщается на сайте Tagesschau.

По словам местных жителей, военные построили целый городок, на поле расставлены большие палатки, развеваются флаги. Местами видны дымоотводы, из которых идет дым, вероятно, это работает полевая кухня.

«Все поле заполнено военной техникой. Там и пешком не пройдешь, не говоря уже о машине. Своими цепями и колесами они распахали все поле», — рассказал один из жителей.

Отметим, 8 апреля расследователи из команды Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовали материал о том, что Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — наибольшая с 2015 года. Преимущественно российские силы концентрируются в полевом лагере Воронежа «Погоново» — он расположен в 250 км от украинской границы.

После этого материала в Кремле заявили, что наращивание российских войск у границ Украины не означает подготовку к вторжению.