Журналистка SkyNews побывала у полигона на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска — там «огромное» количество военных и техники

Журналистка британского телевизионного канала Sky News побывала на железнодорожной станции «Масловка» к югу от российского города Воронежа — именно там расположен военный лагерь, куда РФ стягивает войска. В сам лагерь съемочная группа не попала, но смогла проехать достаточно близко от него.

То снаряжение, что выгружают на станции «Масловка», направляют на ближайший полигон, который превратили в огромный военно-полевой лагерь. Он простирается примерно на 2 км и упирается прямо в окрестности дач жителей Воронежа, которые рассказали, что «застройка» полигона началась в конце марта.

Журналистка рассказала, что на полигоне — «огромное» количество военных, около 500 единиц бронетехники и палатки.

Журналистка пообщалась с местными жителями, которые рассказали, что здесь каждое лето проводят военные учения.

«Это больше похоже на подготовку к наступательной операции, а не только для защиты земли», — рассказал Sky News Руслан Леваев, аналитик Conflict Intelligence Team. Но он не считает, что это прелюдия к войне — это скорее «демонстрация силы», чтобы давить на украинское правительство и показать свою позицию новой американской администрации.