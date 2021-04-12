Журналистка SkyNews побывала у полигона на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска — там «огромное» количество военных и техники

Журналистка британского телевизионного канала Sky News побывала на железнодорожной станции «Масловка» к югу от российского города Воронежа — именно там расположен военный лагерь, куда РФ стягивает войска. В сам лагерь съемочная группа не попала, но смогла проехать достаточно близко от него.
То снаряжение, что выгружают на станции «Масловка», направляют на ближайший полигон, который превратили в огромный военно-полевой лагерь. Он простирается примерно на 2 км и упирается прямо в окрестности дач жителей Воронежа, которые рассказали, что «застройка» полигона началась в конце марта.
Журналистка рассказала, что на полигоне — «огромное» количество военных, около 500 единиц бронетехники и палатки.
Журналистка пообщалась с местными жителями, которые рассказали, что здесь каждое лето проводят военные учения.
«Это больше похоже на подготовку к наступательной операции, а не только для защиты земли», — рассказал Sky News Руслан Леваев, аналитик Conflict Intelligence Team. Но он не считает, что это прелюдия к войне — это скорее «демонстрация силы», чтобы давить на украинское правительство и показать свою позицию новой американской администрации.
Напомним, что 8 апреля расследователи из команды Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовали материал о том, что Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — крупнейшая с 2015 года. В основном российские силы концентрируются в полевом лагере Воронежа «Погоново» — он находится в 250 км от украинской границы.
После этого материала в Кремле заявили, что стягивание российских войск к границам Украины не означает подготовку к вторжению.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.