Майже 90 тисяч військових і три сценарії подій. Головне управління розвідки оцінило ситуацію на кордоні з Росією

Уздовж кордону України спостерігається зростання рівня загрози застосування військової сили з боку Росії.

Про це на засіданні комітету з національної безпеки Верховної Ради заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Інтерфакс-Україна.

«Мета — зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і розвʼязати питання окупованих територій на умовах Москви», — сказав Буданов.

За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України:

Перший . Це демонстрація сили біля держкордону та в окупованому Криму через проведення заходів військового характеру.

. Це демонстрація сили біля держкордону та в окупованому Криму через проведення заходів військового характеру. Другий . Військова операція Збройних сил Росії з метою розвʼязання проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

. Військова операція Збройних сил Росії з метою розвʼязання проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третій. Можливі провокації підрозділів Обʼєднаних сил України на військові дії на окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.

Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні Збройні сили Росії посилили розвідку на обʼєктах на території України.

«Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого — перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення», — додав начальник ГУР.

За його словами, станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України розгорнуті армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а 28 батальйонних тактичних груп на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках перебувають у готовності. Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що орієнтовно розгортання повного складу сил і засобів Росії поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території Криму очікується на 20 квітня. «Загальна кількість особового складу з 20 числа має збільшитися до 110 тисяч осіб», — наголосив Буданов.