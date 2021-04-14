Майже 90 тисяч військових і три сценарії подій. Головне управління розвідки оцінило ситуацію на кордоні з Росією

Уздовж кордону України спостерігається зростання рівня загрози застосування військової сили з боку Росії.
Про це на засіданні комітету з національної безпеки Верховної Ради заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає Інтерфакс-Україна.
«Мета — зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і розвʼязати питання окупованих територій на умовах Москви», — сказав Буданов.
За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України:
- Перший. Це демонстрація сили біля держкордону та в окупованому Криму через проведення заходів військового характеру.
- Другий. Військова операція Збройних сил Росії з метою розвʼязання проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.
- Третій. Можливі провокації підрозділів Обʼєднаних сил України на військові дії на окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.
Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні Збройні сили Росії посилили розвідку на обʼєктах на території України.
«Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого — перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення», — додав начальник ГУР.
За його словами, станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України розгорнуті армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а 28 батальйонних тактичних груп на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках перебувають у готовності. Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.
Буданов зазначив, що орієнтовно розгортання повного складу сил і засобів Росії поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території Криму очікується на 20 квітня. «Загальна кількість особового складу з 20 числа має збільшитися до 110 тисяч осіб», — наголосив Буданов.
- 8 квітня розслідувачі з команди Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднили матеріал про те, що Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. Переважно російські сили концентруються в польовому таборі Воронежу «Погоново» — він розташований за 250 км від українського кордону.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.