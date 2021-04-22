CIT: Россия не отведет все войска от украинской границы. Технику оставят в лагере у Воронежа

Россия оставит всю военную технику в развернутом полевом лагере под Воронежем, несмотря на отвод личного состава от украинских границ.
Об этом сообщают расследователи с Conflict Intelligence Team.
Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу, российские военные до 1 мая должны вернуться в места дислокации. Однако он отметил, что военная техника 41-й армии, которая была расположена под Воронежем, неподалеку от украинской границы, остается.
Шойгу пояснил, что техника будет там расположена по меньшей мере до сентября, когда она примет участие в военных учениях «Запад-2021». Как объясняют расследователи, при необходимости личный состав 41-й армии могут перебросить в лагерь в течение нескольких дней.
- Напомним, что 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 23 апреля войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться из южных рубежей России к пунктам постоянной дислокации. По его словам, во время проверки российские войска продемонстрировали способность «обеспечить надежную оборону страны».
- При этом Шойгу не назвал количество войск, которые будут отведены. Ранее главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия сконцентрировала у границ Украины около 150 тысяч военных.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. РФ стягивает к границам большое количество техники и солдат. Украинская армия в ответ усиливает границу, в том числе за счет территориальной обороны. Кремль уверяет, что «не несет угрозы». При этом в РФ начали проверку боеготовности всех войск — будет более 4 тысяч учений.