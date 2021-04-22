CIT: Россия не отведет все войска от украинской границы. Технику оставят в лагере у Воронежа

Россия оставит всю военную технику в развернутом полевом лагере под Воронежем, несмотря на отвод личного состава от украинских границ.

Об этом сообщают расследователи с Conflict Intelligence Team.

Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу, российские военные до 1 мая должны вернуться в места дислокации. Однако он отметил, что военная техника 41-й армии, которая была расположена под Воронежем, неподалеку от украинской границы, остается.

Шойгу пояснил, что техника будет там расположена по меньшей мере до сентября, когда она примет участие в военных учениях «Запад-2021». Как объясняют расследователи, при необходимости личный состав 41-й армии могут перебросить в лагерь в течение нескольких дней.