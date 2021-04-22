CIT: Росія не відведе всі війська від українського кордону. Техніку залишать у таборі біля Воронежу

Росія залишить всю військову техніку у розгорнутому польовому таборі під Воронежем попри відведення особового складу від українських кордонів.
Про це повідомляють розслідувачі з Conflict Intelligence Team.
Згідно з наказом міністра оборони Росії Сергія Шойгу, російські військові до 1 травня мають повернутися до місць дислокації. Однак він зазначив, що військова техніка 41-ї армії, яка була розташована під Воронежем неподалік українського кордону, залишається.
Шойгу пояснив, що техніка буде там розташована щонайменше до вересня, коли вона візьме участь у військових навчаннях «Захід-2021». Як пояснюють розслідувачі, за потреби особовий склад 41-ї армії можуть перекинути назад до табору протягом кількох днів.
- Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня війська Південного і Західного військових округів почнуть повертатися з південних рубежів Росії до пунктів постійної дислокації. За його словами, під час перевірки російські війська продемонстрували здатність «забезпечити надійну оборону країни».
- При цьому Шойгу не назвав кількість військ, які буде відведено. Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України близько 150 тисяч військових.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. РФ стягує до кордонів велику кількість техніки і солдатів. Українська армія у відповідь підсилює кордон, у тому числі за рахунок територіальної оборони. Кремль запевняє, що «не несе загрози». При цьому в РФ почали перевірку боєготовності всіх військ — буде понад 4 тисячі навчань.