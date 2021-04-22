«Знижує напругу»: Зеленський відреагував на відведення військ Росії від українського кордону

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Росії з пʼятниці, 23 квітня, почати відводити війська від українського кордону — «зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу».

Відповідний допис він зробив у Twitter.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку і наголосив, що Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня війська Південного і Західного військових округів почнуть повертатися з південних рубежів Росії до пунктів постійної дислокації. За його словами, під час перевірки російські війська продемонстрували здатність «забезпечити надійну оборону країни».

При цьому Шойгу не назвав кількість військ, які буде відведено. Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України близько 150 тисяч військових.