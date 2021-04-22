«Снижает напряжение»: Зеленский отреагировал на отвод войск России от украинской границы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение России с пятницы, 23 апреля, начать отводить войска от украинской границы — «уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение».

Соответствующий пост он сделал в Twitter.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и отметил, что Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, что 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 23 апреля войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей России в пункты постоянной дислокации.. По его словам, во время проверки российские войска продемонстрировали способность «обеспечить надежную оборону страны».

При этом Шойгу не назвал количество войск, которые будут отведены. Ранее главный дипломат Европейского союза Жосеп Боррель заявил, что Россия сконцентрировала у границ Украины около 150 тысяч военных.