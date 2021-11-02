У Кремлі прокоментували повідомлення про стягування російських військ до українського кордону

У Кремлі забажали не звертати увагу на повідомлення американських журналістів про те, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною, «через їхню якість».

Про це 2 листопада заявив журналістам спікер Кремля Дмитро Пєсков, цитує інформаційне агентство Интерфакс.

«Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, узагалі на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною —показують кордон із Білоруссю тощо», — зазначив Пєсков.