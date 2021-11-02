У Кремлі прокоментували повідомлення про стягування російських військ до українського кордону

У Кремлі забажали не звертати увагу на повідомлення американських журналістів про те, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною, «через їхню якість».
Про це 2 листопада заявив журналістам спікер Кремля Дмитро Пєсков, цитує інформаційне агентство Интерфакс.
«Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, узагалі на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною —показують кордон із Білоруссю тощо», — зазначив Пєсков.
Нагадаємо, що 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російська війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- Наприкінці березня 2021 року Росія уже стягувала війська до східних кордонів України та в окупований Крим чисельністю майже 110 тисяч військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Москва називала це військовими навчаннями.
- 23 квітня в Міноборони РФ заявили про закінчення перевірки та відведення військ, але техніка і кораблі переважно залишилися на місцях.