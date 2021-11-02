Пентагон стежить за ситуацією на кордоні України, де Росія начебто нарощує війська

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією на кордоні України, де, за даними Politico та The Washington Post, Росія нарощує присутнійсть військ.

Слова чиновника наводить видання France24.

«Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України», — зазначив Кірбі.

За його словами, США продовжуватимуть консультації із союзниками та партнерами щодо цих повідомлень, адже «будь-яка ескалація або агресивні дії викликають у США велике занепокоєння».

Він наголосив, що США будуть й надалі підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

Цій заяві передувала стаття американського видання The Washington Post про чергове стягування військ РФ до кордону України. За даними джерел видання, після навчань «Захід-2021» 41 загальновійськова армія не повернулася на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об’єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною. Також перекидає військових і техніку 1 гвардійська танкова армія з Підмосков’я.

Однак Міноборони України заперечує цю інформацію. Там припустили, що поширення інформації про нібито нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.