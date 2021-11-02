Пентагон следит за ситуацией на границе Украины, где Россия якобы наращивает войска

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе Украины, где, по данным Politico и The Washington Post, Россия наращивает присутствие войск.

Слова чиновника приводит издание France24.

«Нам известно о публичных сообщениях о необычной военной активности России вблизи Украины», — отметил Кирби.

По его словам, США продолжат консультации с союзниками и партнерами по поводу этих сообщений, поскольку «любая эскалация или агрессивные действия вызывают у США большую обеспокоенность».

Он подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

Этому заявлению предшествовала статья американского издания The Washington Post об очередном стягивании войск РФ к границе Украины. По данным источников издания, после учений «Запад-2021» 41-я общевойсковая армия не вернулась на место постоянной дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной. Также перебрасывает военных и технику 1-я гвардейская танковая армия из Подмосковья.

Однако Минобороны Украины отрицает эту информацию. Там предположили, что распространение информации о якобы наращивании российских войск на границе — это элемент специальных информационно-психологических действий.