Минобороны: Возле границы Украины и на оккупированных территориях находится около 90 тысяч российских военных и части ВВС России

По состоянию на начало ноября 2021 года возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

В частности, речь идет о войсках 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силах и средствах Черноморского флота РФ, а также отдельных соединениях и частях 4-й, 6-й армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, которые стоят возле границы.