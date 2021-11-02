Міноборони: Біля кордону України і на окупованих територіях перебуває близько 90 тисяч російських військових та частини ВПС Росії

Зокрема, йдеться про війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, сили та засоби Чорноморського флоту РФ, а також окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, що стоять поблизу кордону.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони.

Станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб .

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Окрім цього, зазначається, що у другому півріччі 2021 року Росія провела поблизу кордону України серію широкомасштабних командно-штабних навчань, до яких були залучені сили Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ.

Після завершення навчань частини та підрозділи 41-ї армії залишились у районі міста Єльня (Смоленська область), на відстані близько 260 кілометрів від українського кордону.

У Міноборони наголосили, що Росія періодично перекидає та стягує війська, щоби підтримувати напругу в регіоні та тиснути на сусідні держави.