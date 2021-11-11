Bloomberg: США предупредили Евросоюз об опасности вторжения российских войск в Украину

Соединенные Штаты предупредили Европейский союз, что Россия готовится к вторжению в Украину.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Свои опасения американские дипломаты обосновывают данными, полученными в ходе наблюдения за перемещением российских войск у границы Украины. Эти данные называют «эхом событий накануне оккупации Крыма в 2014 году».

Несмотря на это, в американской администрации считают наступление российских войск маловероятным. «Российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но у них есть «план ответа на провокации со стороны Украины», — сообщил источник в американской администрации.