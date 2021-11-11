Bloomberg: США предупредили Евросоюз об опасности вторжения российских войск в Украину

Соединенные Штаты предупредили Европейский союз, что Россия готовится к вторжению в Украину.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Свои опасения американские дипломаты обосновывают данными, полученными в ходе наблюдения за перемещением российских войск у границы Украины. Эти данные называют «эхом событий накануне оккупации Крыма в 2014 году».
Несмотря на это, в американской администрации считают наступление российских войск маловероятным. «Российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но у них есть «план ответа на провокации со стороны Украины», — сообщил источник в американской администрации.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщения о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 6 ноября стало известно, что президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.