Mirror: Британія готова направити спецпризначенців в Україну через загрозу вторгнення військ Росії

Велика Британія на тлі загрози вторгнення військ Росії готова відправити до України 600 військовослужбовців.
Про це з посиланням на джерела пише британське видання Mirror.
Йдеться про відправлення в Україну оперативної групи з бійців спецпідрозділу SAS і Paras із 16 десантно-штурмової бригади. До складу групи, крім представників спецпідрозділів, увійдуть військові з розвідувального полку, медики, інженери та звʼязківці.
Видання пише, що британських спецпризначенців уже попередили про можливе відправлення в найкоротші терміни. Готувати бійців почали після доповіді голів оборонних відомств та розвідки (MI-6) британському премʼєр-міністру Борису Джонсону.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, а у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас, розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні і припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань з Білоруссю.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях знаходяться угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 1 листопада Politico оприлюднило фото, які свідчить про нарощування військ РФ на кордоні з Україною, а пізніше про скупчення військ повідомило агентство Bloomberg.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Байден відправляв до Москви директора ЦРУ, щоб попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.