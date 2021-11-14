Mirror: Британия готова направить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения войск России

Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России готова отправить в Украину до 600 военнослужащих.

Об этом со ссылкой на источники пишет британское издание Mirror.

Речь об отправке в Украину оперативной группы из бойцов спецподразделения SAS и Paras из 16 десантно-штурмовой бригады. В состав группы, кроме представителей спецподразделений, войдут военные из разведывательного полка, медики, инженеры и связисты.

Издание пишет, что британский спецназ уже предупредили о возможной отправке в кратчайшие сроки. Готовить бойцов начали после доклада глав оборонных ведомств и разведки (MI-6) британскому премьер-министру Борису Джонсону.