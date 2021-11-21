«Ожидаем провокации»: у Путина отреагировали на заявления о возможном вторжении в Украину

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину. По его словам, Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления.
Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что Запад может устроить провокации, чтобы усилить давление на Россию, но не уточнил, какими могут быть эти провокации.
«Эта истерика нагнетается искусственно. Винят в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков.
По его мнению, таким образом Украина готовит основания для «силового разрешения» конфликта на Донбассе.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время, разведка Минобороны Украины сначала опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Впоследствии там подтвердили информацию о концентрации войск России на границе с Украиной.
- 1 ноября Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной, а позже о скоплении войск сообщило агентство Bloomberg.
- 6 ноября стало известно, что президент США Байден отправлял в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины. 14 ноября Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России заявила, что готова отправить в Украину 600 военнослужащих.