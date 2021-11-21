Разведка: Путин может готовить нападение на восток и юг Украины на 2022 год

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных.

Об этом он рассказал в комментарии Military times.

По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.

Буданов подчеркнул, что Украина сейчас просчитывает разные сценарии возможного начала вторжения и готова на них реагировать.

«Они хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, подтверждающих антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что «власть предала народ», — считает глава ГУР.

Также он рассказал, что оценки Украины и США по поводу возможного начала боевых действий примерно совпадают — это январь-февраль 2022 года.

В то же время американская разведка предупредила своих европейских союзников, что у них осталось мало времени для подготовки мер в ответ на возможное вторжение России в Украину. Там подчеркнули, что США не считают стягивание российских войск к украинским границам блефом и относятся к этому серьезно.