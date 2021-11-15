«Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение». НАТО следит за наращиванием войск РФ на границе с Украиной

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть более прозрачной в ее военных действиях вокруг Украины, поскольку Альянс наблюдает «значительную» и «необычную» концентрацию войск РФ на границах с Украиной.

Об этом генсек заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Разведка НАТО наблюдает достаточно значительное наращивание российских сил, поэтому Столтенберг отметил, что близость войск РФ, накопленных неподалеку от границы и линий разграничения, «сокращает время на объявление тревоги, если они перейдут в наступление».

Генсек подчеркнул, что Альянс не хочет спекулировать на теме войск и заранее бить тревогу, когда для этого пока нет веских оснований.

«Но мы уже видели, что Россия может накапливать силы и использовать их агрессивно», — отметил он, имея в виду события последних семи лет в Украине.