«Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение». НАТО следит за наращиванием войск РФ на границе с Украиной

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть более прозрачной в ее военных действиях вокруг Украины, поскольку Альянс наблюдает «значительную» и «необычную» концентрацию войск РФ на границах с Украиной.
Об этом генсек заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Разведка НАТО наблюдает достаточно значительное наращивание российских сил, поэтому Столтенберг отметил, что близость войск РФ, накопленных неподалеку от границы и линий разграничения, «сокращает время на объявление тревоги, если они перейдут в наступление».
Генсек подчеркнул, что Альянс не хочет спекулировать на теме войск и заранее бить тревогу, когда для этого пока нет веских оснований.
«Но мы уже видели, что Россия может накапливать силы и использовать их агрессивно», — отметил он, имея в виду события последних семи лет в Украине.
Генсек заверил, что Альянс тщательно отслеживает маневры россиян, делится информацией с Украиной и всячески поддерживает ее.
«НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военных действий. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину», — резюмировал Столтенберг.
Также на брифинге Генеральный секретарь НАТО пригласил Дмитрия Кулебу принять участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов альянса, которое состоится в Риге.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 1 ноября Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной, а позднее о скоплении войск сообщило агентство Bloomberg.
- 6 ноября стало известно, что президент США Байден отправлял в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.
- 14 ноября Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России заявила, что готова отправить в Украину 600 военнослужащих.