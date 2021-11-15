«Важливо запобігти ескалації та знизити напругу». НАТО стежить за нарощуванням військ РФ на кордоні з Україною

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Росію бути прозорою у її військових діях навколо України, оскільки Альянс спостерігає «значну» та «незвичайну» концентрацію військ РФ на кордонах з Україною.

Про це генсек заявив на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Розвідка НАТО спостерігає досить значне нарощування російських сил, тож Столтенберг зазначив, що близькість військ РФ, накопичених неподалік кордону та ліній розмежування, «зменшує час на оголошення тривоги, якщо вони перейдуть у наступ».

Генсек наголосив, що Альянс не хоче спекулювати на темі військ та завчасно здіймати тривогу, коли для цього поки немає вагомих підстав.

«Але ми вже бачили, що Росія може накопичувати сили та агресивно використовувати їх», — зазначив він, маючи на увазі події останніх семи років в Україні.