Розвідка: Путін може готувати напад на схід і південь України на 2022 рік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових.

Про це він розповів у коментарі Military times.

За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншими вторгненням через територію Білорусі.

Буданов підкреслив, що Україна наразі прораховує різні сценарії можливого початку вторгнення і готова на них реагувати.

«Вони хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що «влада зрадила народ», — вважає глава ГУР.

Також він розповів, що оцінки Україна та США щодо можливого початку бойових дій приблизно співпадають — це січень-лютий 2022 року.

Водночас американська розвідка попередила своїх європейських союзників, що у них залишилось мало часу для підготовки заходів у відповідь на можливе вторгнення Росії в Україну. Там наголосили, що США не вважають стягнення російських військ до українських кордонів блефом і ставляться до цього серйозно.