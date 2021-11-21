Розвідка: Путін може готувати напад на схід і південь України на 2022 рік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових.
Про це він розповів у коментарі Military times.
За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншими вторгненням через територію Білорусі.
Буданов підкреслив, що Україна наразі прораховує різні сценарії можливого початку вторгнення і готова на них реагувати.
«Вони хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що «влада зрадила народ», — вважає глава ГУР.
Також він розповів, що оцінки Україна та США щодо можливого початку бойових дій приблизно співпадають — це січень-лютий 2022 року.
Водночас американська розвідка попередила своїх європейських союзників, що у них залишилось мало часу для підготовки заходів у відповідь на можливе вторгнення Росії в Україну. Там наголосили, що США не вважають стягнення російських військ до українських кордонів блефом і ставляться до цього серйозно.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, а в Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань з Білоруссю.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ чисельністю приблизно 90 тисяч осіб.
- 1 листопада Politico оприлюднило фото, які свідчать про нарощування військ РФ на кордоні з Україною, а пізніше про скупчення військ повідомило агентство Bloomberg.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Байден відправляв до Москви директора ЦРУ, щоб попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України. 14 листопада Велика Британія на тлі загрози вторгнення військ Росії заявила, що готова відправити до України 600 військовослужбовців.
- У НАТО заявили, що стежать за РФ на кордоні з Україною, а країни ЄС попередили Росію про наслідки.