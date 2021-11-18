США та Україна узгодили оцінку загрози вторгнення військ Росії на українську територію та значного зростання кількості військових РФ поблизу кордону України. На практиці це може означати, що заяви сторін щодо оцінки ризиків не звучатимуть по-різному.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що наразі розбіжностей у позиціях немає, передає «Європейська правда».
«Після обміну позиціями розбіжностей немає, і ми будемо й надалі обмінюватися інформацією з цього приводу», — сказала Квін.
Також вона зауважила, що ризики Росія створює не лише військовими маневрами, а й провокаційними заявами. У цьому контексті вона згадала про публікацію МЗС РФ конфіденційного листування російського міністра Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини, а також про відмову Москви від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату».
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, а у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас, розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні і припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань з Білоруссю.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях знаходяться угруповання військ чисельністю приблизно 90 тисяч осіб.
- 1 листопада Politico оприлюднило фото, які свідчать про нарощування військ РФ на кордоні з Україною, а пізніше про скупчення військ повідомило агентство Bloomberg.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Байден відправляв до Москви директора ЦРУ, щоб попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.
- 14 листопада Велика Британія на тлі загрози вторгнення військ Росії заявила, що готова відправити до України 600 військовослужбовців.
- У НАТО заявили, що стежать за РФ на кордоні з Україною, а країни ЄС попередили Росію про наслідки.