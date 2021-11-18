Демарш із порушенням правил. Франція розкритикувала публікацію Росією листування з Парижем та Берліном

Міністерство закордонних справ Франції обурене публікацією Росією конфіденційного листування російського міністра Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини.
Про це йдеться у заяві МЗС Франції.
Франція розцінює дії російського МЗС як «демарш, який суперечить дипломатичним правилам та звичаям».
У МЗС Франції зазначили, що французька та німецька сторона довгі місяці працювали над продовженням переговорів у «нормандському форматі» та реалізацією конкретного порядку денного, але РФ відмовилася від зустрічі.
«Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів та продовжити дискусії у затверджених форматах та узгоджених принципах», — заявили в МЗС.
- 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих переговорів у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія чекає відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа потенційної зустрічі, а у нього самого в листопаді дуже щільний графік.
- 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом щодо організації «нормандського саміту». У МЗС заявили, що це було зроблено, щоб «запобігти спекуляціям». Після цього Росія знову почала висувати Україні умови.