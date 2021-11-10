«Хоче бути посередником»: Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві «нормандської зустрічі»

Німеччина та Франція звинувачують Росію у зриві запланованих перемовин у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови і хоче стати нейтральним посередником.

Про це пише Deutsche Welle.

У МЗС Франції спростували заяву Росії про те, що учасники «нормандського формату» нібито не реагують на її пропозиції.

«Франція та Німеччина відреагували на пропозиції Росії. Вони запропонували провести міністерську зустріч у «нормандському форматі», що було відхилено міністром закордонних справ Росії», — пояснили у відомстві.

Цю інформацію підтвердили і в Німеччині. Там повідомили, що Росія займає «обструкціоністську позицію» і висуває неприйнятні умови. Україна, Франція та Німеччина таку тактику РФ не сприймають.