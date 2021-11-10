«Хоче бути посередником»: Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві «нормандської зустрічі»

Німеччина та Франція звинувачують Росію у зриві запланованих перемовин у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови і хоче стати нейтральним посередником.
Про це пише Deutsche Welle.
У МЗС Франції спростували заяву Росії про те, що учасники «нормандського формату» нібито не реагують на її пропозиції.
«Франція та Німеччина відреагували на пропозиції Росії. Вони запропонували провести міністерську зустріч у «нормандському форматі», що було відхилено міністром закордонних справ Росії», — пояснили у відомстві.
Цю інформацію підтвердили і в Німеччині. Там повідомили, що Росія займає «обструкціоністську позицію» і висуває неприйнятні умови. Україна, Франція та Німеччина таку тактику РФ не сприймають.
- Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія чекає відповіді на свої пропозиції від 29 жовтня за підсумковим документом потенційної зустрічі, і у нього самого дуже щільний графік у листопаді.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Жива зустріч у Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично ухиляється від підготовки зустрічі.