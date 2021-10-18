«Усе залежить від Росії»: Зеленський прокоментував можливість саміту «нормандської» четвірки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення саміту лідерів «нормандського» формату залежить від Росії. Він підкреслив, що Україна, Франція та Німеччина зацікавлені в цьому.

Про це він заявив в інтерв’ю ICTV.

«Сьогодні Німеччина, Франція і Україна зацікавлені в зустрічі в «нормандському» форматі. Україна зі свого боку зацікавлена у зустрічі з президентом РФ у будь-якому форматі. У нас була зустріч у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном. Після цього вони розмовляли з російською стороною. Я не знаю всіх деталей їхньої зустрічі, їхньої розмови і зрозуміло чому. Але в принципі ті речі, про які ми говорили, вони не були конфліктними, і ми готові до деяких кроків уперед, щоб зустріч відбулась», — зазначив Зеленський.

За його словами, особливе бажання провести зустріч є у канцлера Німеччини Ангела Меркель, яка йде з цієї посади. Зеленський наголосив, що вона багато зробила для України та «нормандського» формату, тому є шанси, що саміт відбудеться.

Також Зеленський розповів про можливе залучення США до перемовин щодо Донбасу. Він заявив, що запропонував президенту США Джо Байдену кілька форматів. У Штатах підкреслили, що в цілому підтримують цю пропозицію, але подумають над форматом перемовин і потім запропонують його Україні та Росії.