Голова ОП Єрмак: Зустріч «нормандської четвірки» має відбутися до кінця каденції Меркель

На думку глави Офісу президента, це було б справедливо, бо Меркель багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Окрім цього, зауважив Єрмак, нині лише двоє з чотирьох лідерів «нормандської четвірки» були присутні під час підписання Мінських домовленостей.

«Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають», — сказав він.

Окремо Єрмак прокоментував можливі прямі переговори президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним.

«Безумовно, важливо, щоб ці переговори відбулися. Але ми чуємо від офіційних осіб Росії, що їх щось не влаштовує: чи то немає порядку денного, чи ці питання вони будуть обговорювати, а ці — не готові проговорювати. Але мені здається, що наші відносини перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну», — наголосив керівник ОП.