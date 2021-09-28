Голова ОП Єрмак: Зустріч «нормандської четвірки» має відбутися до кінця каденції Меркель

Україна хоче провести «нормандську» зустріч до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.
За його словами, нині тривають консультації щодо проведення зустрічі лідерів держав — учасниць «нормандського формату» найближчим часом.
«Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представниками Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції», – розповів Єрмак.
На думку глави Офісу президента, це було б справедливо, бо Меркель багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Окрім цього, зауважив Єрмак, нині лише двоє з чотирьох лідерів «нормандської четвірки» були присутні під час підписання Мінських домовленостей.
«Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають», — сказав він.
Окремо Єрмак прокоментував можливі прямі переговори президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним.
«Безумовно, важливо, щоб ці переговори відбулися. Але ми чуємо від офіційних осіб Росії, що їх щось не влаштовує: чи то немає порядку денного, чи ці питання вони будуть обговорювати, а ці — не готові проговорювати. Але мені здається, що наші відносини перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну», — наголосив керівник ОП.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Днями у Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії та України може не відбутися, якщо українська сторона планує порушувати на переговорах питання про повернення Криму.