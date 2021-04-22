«Приймемо у Москві у будь-який час»: Путін відповів на пропозицію зустрічі від Зеленського

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію зустрічі від президента України Володимира Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то у Москві готові його прийняти у будь-який час.

Про це він заявив перед зустріччю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

За словами Путіна, українська влада останнім часом ухвалила багато рішень для руйнації українсько-російських відносин — це стосується і «спроб розвалити» Російську православну церкву, і ставлення до російської мови та російськомовних громадян.

Путін пояснив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «Л/ДНР».

«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — підкреслив він.