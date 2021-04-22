«Примем в Москве в любое время»: Путин ответил на предложение встречи от Зеленского

Президент России Владимир Путин ответил на предложение встречи от президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время.
Об этом он заявил перед встречей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
По словам Путина, украинская власть в последнее время приняла много решений для разрушения украинско-российских отношений — это касается и «попыток развалить» Русскую православную церковь, и отношения к русскому языку и русскоязычным гражданам.
Путин объяснил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «Л/ДНР».
«Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — подчеркнул он.
- Напомним, Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть и понять войну.