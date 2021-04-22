«Примем в Москве в любое время»: Путин ответил на предложение встречи от Зеленского

Президент России Владимир Путин ответил на предложение встречи от президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время.

Об этом он заявил перед встречей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По словам Путина, украинская власть в последнее время приняла много решений для разрушения украинско-российских отношений — это касается и «попыток развалить» Русскую православную церковь, и отношения к русскому языку и русскоязычным гражданам.

Путин объяснил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «Л/ДНР».

«Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — подчеркнул он.