В Кремле заявили, что Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече

Вместе с тем, представитель Кремля воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, как предложил Зеленский.

«Если президент сочтет необходимым, он ответит сам», — сказал Песков, добавив, что Путину уже доложили о предложении украинского лидера.

Об этом пресс-секретарь Путина заявил, отвечая на вопросы журналистов. Его цитаты приводит ТАСС .

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе .

Напомним, Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть и понять войну.

«А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.