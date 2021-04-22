У Кремлі заявили, що Путін сам відповість на пропозицію Зеленського про зустріч

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін сам дасть відповідь на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.

Про це прессекретар Путіна заявив, відповідаючи на питання журналістів. Його цитати наводить ТАСС.

«Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам», — сказав Пєсков, додавши, що Путіну вже доповіли про пропозицію українського лідера.

Разом з тим, речник Кремля утримався від відповіді, чи можлива ця зустріч саме на Донбасі, як запропонував Зеленський.