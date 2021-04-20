Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Зеленський повідомив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити і зрозуміти війну.
«А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна», — сказав президент.
Він також вимагає від Росії відвести війська від українських кордонів. За словами Зеленського, у цьому Україну підтримують міжнародні партнери.
«Наш принцип простий — Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього», — підкреслив Зеленський.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.