Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Зеленський повідомив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити і зрозуміти війну.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна», — сказав президент.

Він також вимагає від Росії відвести війська від українських кордонів. За словами Зеленського, у цьому Україну підтримують міжнародні партнери.

«Наш принцип простий — Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього», — підкреслив Зеленський.