Після зустрічі із Зеленським Макрон поговорить з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом планує провести перемовини з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу.

У заяві йдеться, що 16 квітня Макрон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Французький лідер підтвердив прихильність Франції до єдності та суверенітету України. Разом з тим, він зазначив складність досягнення домовленостей про Донбас та ризики військової ескалації в регіоні. Макрон також наголосив на готовності шукати політичне вирішення.

«Президент республіки [Макрон] та президент Зеленський також поспілкувалися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель через відеозвʼязок. Вони спільно зазначили, що висновки Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються повністю актуальними, і вимагали від Росії взаємодії з Україною для сприяння їхній реалізації. Президент республіки найближчим часом обговорить це з президентом Путіним», — йдеться у заяві.