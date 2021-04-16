Зеленський перед зустріччю з Макроном заявив, що саме його підтримка потрібна для зустрічі в «нормандському форматі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме підтримка лідера Франції Емманюеля Макрона потрібна для проведення зустрічі лідерів «нормандського формату». Тоді, додає він, можливо у Росії з’явиться бажання.

Про це він заявив в інтервʼю Le Monde, цитати якого наводить Офіс президента.

«Штучне дихання [для зустрічі в «нормандському форматі»] може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз. Мені здається, що «нормандський формат» був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно, я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії», — сказав Зеленський.