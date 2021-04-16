Зеленский перед встречей с Макроном заявил, что именно его поддержка нужна для встречи в «нормандском формате»

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно поддержка лидера Франции Эмманюэля Макрона нужна для проведения встречи лидеров «нормандского формата». Тогда, добавляет он, возможно, у России появится желание.
Об этом он заявил в интервью Le Monde, цитаты которого приводит Офис президента.
«Искусственное дыхание [для встречи в «нормандском формате»] может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас. Мне кажется, что «нормандский формат» был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно, я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России», — сказал Зеленский.
Он напомнил о шагах, о которых лидеры «нормандской четверки» договорились во время саммита в декабре 2019 года, но которые блокирует Россия.
«Договорились об обмене. Обмен «всех на всех». Мы сделали первый шаг — мы действительно очень многих обменяли. Затем они заблокировали [процесс взаимного освобождения]. Далее мы договорились о режиме прекращения огня. Самый главный момент — в «Минске» он первым пунктом — прекращение огня. Мы понимаем, что без этого не может начаться ничего. Какие разговоры, обмены, выборы, границы, если стреляют?» — подчеркнул президент.
Зеленский также напомнил о режиме прекращения огня с 22 июля 2020 года, который потом Россия и боевики сорвали.
«Здесь действительно у нас была победа. В течение семи месяцев более или менее соблюдался режим прекращения огня. Первые два-три месяца мы в целом радовались [...] Затем ситуация осложняется, и с начала этого года, 2021-го, до этого момента — 27 погибших. Вот и все. И стреляют, и наращивается количество военных. Я спрашиваю в третий раз: хочет ли Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника — и это ответ», — сказал глава государства.
- Владимир Зеленский 16 апреля отправился с официальным визитом во Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она состоится в Елисейском дворце. Также во время визита украинский лидер ожидает встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
- По данным офиса французского президента, лидеры трех стран обсудят ситуацию на Донбассе и стягивание российских войск около украинской границы.