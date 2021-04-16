Зеленский перед встречей с Макроном заявил, что именно его поддержка нужна для встречи в «нормандском формате»

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно поддержка лидера Франции Эмманюэля Макрона нужна для проведения встречи лидеров «нормандского формата». Тогда, добавляет он, возможно, у России появится желание.

Об этом он заявил в интервью Le Monde, цитаты которого приводит Офис президента.

«Искусственное дыхание [для встречи в «нормандском формате»] может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас. Мне кажется, что «нормандский формат» был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно, я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России», — сказал Зеленский.