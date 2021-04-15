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Зеленский во Франции проведет встречу не только с Макроном, но и с Меркель

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Зеленский во Франции проведет встречу не только с Макроном, но и с Меркель

Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский во время визита во Францию 16 апреля встретится не только с президентом Эмманюэлем Макроном, но и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом он заявил в комментарии по результатам заседания СНБО.

«После нашей встречи с глазу на глаз будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока у нас такой «нормандский формат», — пояснил Зеленский.

По данным Офиса французского президента, лидеры трех стран обсудят ситуацию на Донбассе и стягивание российских войск около украинской границы.

  • В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершит официальный визит во Францию 16 апреля. Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она состоится в Елисейском дворце.