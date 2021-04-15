Зеленский во Франции проведет встречу не только с Макроном, но и с Меркель

Президент Владимир Зеленский во время визита во Францию 16 апреля встретится не только с президентом Эмманюэлем Макроном, но и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом он заявил в комментарии по результатам заседания СНБО.

«После нашей встречи с глазу на глаз будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока у нас такой «нормандский формат», — пояснил Зеленский.

По данным Офиса французского президента, лидеры трех стран обсудят ситуацию на Донбассе и стягивание российских войск около украинской границы.